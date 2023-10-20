В Батайске два человека погибли в пожаре из-за непотушенной сигареты

Утром 20 октября в Батайске при пожаре в пятиэтажке на ул. Луначарского, 190, спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 04:42. К 05:12 пожарным удалось потушить огонь на площади 20 кв. м. Из дома пришлось эвакуировать 10 человек. В ликвидации пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек.

После осмотра места происшествия были обнаружены тела двух погибших в возрасте 47-48 лет. Оба отравились угарным газом.

«Всего с начала года в Ростовской области произошло 1322 пожара по причине неосторожности при курении, на которых погиб 71 человек, 27 травмированы»,– отметили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Анастасия Назарова