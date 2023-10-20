Нижегородка перевела 9 млн рублей телефонным мошенникам

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В общей сложности потерпевшая перевела 9 млн руб. неизвестным, представившимся сотрудниками правоохранительных органов и банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Они убедили женщину в том, что по ее банковскому счету проведена сомнительная операция. Чтобы сохранить деньги, нижегородку убедили следовать указаниям мошенников. За две недели она заняла у приятелей 3,6 млн руб. и взяла в пяти разных банках кредиты еще на 5,4 млн руб. Эти средства женщина перевела аферистам, которые после трансакций еще и заставили ее удалить расчетные счета и банковское приложение.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.

Владимир Зубарев