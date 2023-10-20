Глава минтуризма проехала по центру Ярославля на инвалидной коляске

В Ярославле прошло тестирование туристического маршрута «Медвежья тропа» на предмет доступности для людей на инвалидных колясках. Участники эксперимента, в том числе министр туризма Ярославской области Ольга Габуева, лично проехали на коляске по маршруту. Об этом сообщили в Центре туристских волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр Туристских Волонтеров//«Вконтакте» Фото: Центр Туристских Волонтеров//«Вконтакте»

Тестирование прошло на небольшом участке от Красной площади до Волковского театра. «Уже через 30 минут стало понятно, что региональным органам и муниципальным властям предстоит еще долгая работа над обеспечением реальной доступности этого маршрута для маломобильных категорий граждан»,— говорится в сообщении Центра.

«Министр туризма Ярославской области Ольга Габуева, которая прошла часть маршрута на коляске и убедилась, что для соответствия этого маршрута рекомендациям органов Федеральной власти в сфере туризма в части создания на нем доступной среды еще ой как далеко... Будем работать над этим вместе»,— написал в соцсетях заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов.

В министерстве туризма Ярославской области ждут рекомендаций Центра туристских волонтеров по результатам эксперимента. «Ждем сформулированные рекомендации от Центра туристских волонтеров для назначения рабочих встреч с министерствами, участвующими в программе "Доступная среда"»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе регионального минтуризма.

В Ярославле создан новый туристический маршрут, который отмечен знаками в виде следов медведя. Маршрут начинается от Ярославского музея-заповедника и заканчивается у Ротонды. Он включает в себя церковь Спаса на Городу, Стрелку, Успенский собор, музей «Музыка и время», Речной вокзал, театр Волкова и другие объекты центра города. Тротуарная плитка с металлической вставкой в виде медвежьего следа обозначает маршрут через каждые 10 метров.

Алла Чижова