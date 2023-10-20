Прокуратура запретила чиновникам приватизировать землю в центре Краснодара

Краснодарская прокуратура запретила департаменту муниципальной собственности и городских земель приватизировать землю на улице Ставропольской. Чиновники провели неправильную оценку выкупной стоимости, заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным надзорного органа, администрация хотела приватизировать нежилые помещения площадью более 170 кв. м. Для этого департамент провел оценку выкупной стоимости, однако прокуратура обнаружила нарушения и внутренние противоречия, допущенные при ее выполнении и приемке. В ведомстве заявили, что результаты оценки создали угрозу риска неэффективного пополнения и расходования муниципального бюджета.

Прокуратура объявила предостережение директору департамента. Также главе города внесли представление с требованиями не допустить подобных нарушений и устранить их.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram