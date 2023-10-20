Информацию о всех мерах господдержки бизнеса предложили обобщить на базе ТПП

Экономика Нижегородской области по итогам восьми месяцев 2023 года выросла на 8%. Об этом в ходе VI форума «Финансовые инструменты для бизнеса» заявил заместитель губернатора Егор Поляков. Мероприятие прошло на площадке региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП). Его участники обсудили вопросы, связанные с финансированием проектов, мерами поддержки, внедрением цифровых решений, устранением кадрового дефицита на промпредприятиях, цифровизацией процесса привлечения капитала и инвестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господин Полякова, основными локомотивами роста нижегородской экономики стали торговля, обрабатывающая промышленность и строительство. При этом в промышленности рост составил 9% благодаря тому, что отечественные производители начали замещать ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка западных компаний. Замгубернатора отметил, что в настоящее время в России действует достаточно большой пакет различных мер поддержки бизнеса. Он предложил ТПП обобщить информацию и создать справочник по всем действующим программам поддержки. В нем, в частности, необходимо отразить, для каких ОКВЭДов подходит та или иная программа и какие ставки по ним действуют.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин отметил, что предпринимателей необходимо усилить работу по информированию предпринимателей о тех возможностях, которые им предлагает государство, необходимо усиливать. Он также призвал консолидировать информацию о получении мер поддержки в формате «одного окна» на базе региональных подразделений ТПП.

Замначальника Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Богопольская считает, что в поддержке в первую очередь нуждаются проекты, которые способствуют технологическому суверенитету, импортозамещению и структурной адаптации экономики. Она призвала повышать финансовую грамотность бизнеса, чтобы вовремя успеть воспользоваться новыми возможностями, которые есть сегодня на рынке.

Андрей Репин