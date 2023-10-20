Ставропольский край занял первое место по выпуску минеральной воды в 2023 году

С января по сентябрь текущего года в Ставропольском крае было произведено 316 млн л минеральной воды, что на 18% превышает аналогичный период прошлого года. Ставрополье заняло первое место среди российских регионов по объему выпуска этой категории продукции, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Всего в регионах Северного Кавказа в указанный период времени было произведено 444 млн л лечебной минеральной воды, что на 24% превышает результат девяти месяцев прошлого года, когда было выпущено 359 млн л воды.

Анастасия Назарова