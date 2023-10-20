Экс-сотрудник самарской мэрии скрыл доходы супруги на 2 млн рублей

Прокуратура выявила нарушения условий муниципальной службы со стороны бывшего заместителя руководителя управления департамента управления имуществом Самары. Ранее он уволился из мэрии по своему желанию, но позже контрольный орган обнаружил, что экс-чиновник скрыл сведения о доходах. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, в текущем году во время проверки достоверности отчета о заработке бывшего сотрудника профильного департамента «установлены факты сокрытия дохода супруги в сумме свыше двух млн руб., полученных от сдачи в аренду 11 жилых помещений», установили прокуроры. Кроме того, экс-сотрудник самарской администрации «скрыл сведения о наличии банковских счетов и движении денежных средств», отмечают в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор города Артем Ярыгин обратился в суд с иском к чиновнику. Представитель контрольного органа добивается изменения основания увольнения бывшего чиновника в виде утраты доверия, с обязательным внесением записи в трудовую книжку.

Ранее Олег Ивахин покинул пост главы департамента городского хозяйства и экологии Самары. В городской администрации отметили, что чиновник уволился по собственному желанию. Новым главой ДГХиЭ стал Александр Андриянов, который занимал должность руководителя управления благоустройства в департаменте горхозяйства.

Подробности – в материале «Чиновник вышел из строя».

Георгий Портнов