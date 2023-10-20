Вратарь «Краснодара» вошел в топ-3 самых дорогих российских футболистов

В рейтинге самых дорогих российских футболистов вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял вторую строчку. Трансферная цена игрока составляет 16 млн евро, говорится на сайте Transfermarkt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Первую строчку рейтинга занимает полузащитник «Монако» Александр Головин, трансфер которого оценивают в 30 млн евро. На третьем месте игрок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян с ценой 15 млн евро.

Больше всех подорожал с лета полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость трансфера игрока выросла сразу на 3 млн евро и составила 15 млн. Нападающего южного клуба Джона Кордобу оценивают в 12 млн евро.

Вячеслав Рыжков

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