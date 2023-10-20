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Вратарь «Краснодара» вошел в топ-3 самых дорогих российских футболистов

В рейтинге самых дорогих российских футболистов вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов занял вторую строчку. Трансферная цена игрока составляет 16 млн евро, говорится на сайте Transfermarkt.

Фото: ФК «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Первую строчку рейтинга занимает полузащитник «Монако» Александр Головин, трансфер которого оценивают в 30 млн евро. На третьем месте игрок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян с ценой 15 млн евро.

Больше всех подорожал с лета полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость трансфера игрока выросла сразу на 3 млн евро и составила 15 млн. Нападающего южного клуба Джона Кордобу оценивают в 12 млн евро.

Вячеслав Рыжков

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