Цены производителей промышленных товаров в Челябинской области выросли на 16%

В сентябре индекс цен производителей промышленных товаров в Челябинской области составил 116% по сравнению с декабрем 2022 года. К предыдущему месяцу положительная динамика составила 1,3%. Об этом сообщает Челябинскстат.

Ощутимее всего с начала года стоимость продукции выросла в сферах добычи полезных ископаемых (+22,4%) и обрабатывающих производствах (+16,8%). В отраслях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост цен составил 9,5%. Почти не изменился показатель в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (+0,3%).

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