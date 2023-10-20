КамАЗ запланировал свои корпоративные отпуска в 2024 году на май и июль

КамАЗ установил даты своих корпоративных отпусков на следующий год. Первая часть запланирована со 2 по 8 мая, вторая — с 8 по 21 июля. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Весной с учетом выходных и праздничных дней сотрудники КамАЗа будут отдыхать с 28 апреля по 12 мая. Всего же работникам предоставят 21 день корпоративного отдыха. А оставшиеся семь дней и дополнительные дни сотрудники получат равномерно в течение года.

Напомним, корпоративный отпуск не предоставляется сотрудникам подразделений, которые занимаются реализацией машин и обслуживанием оборудования.

"Ъ-Казань"