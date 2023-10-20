Выпускники КГУ смогут получать дипломы МГТУ имени Баумана

Курганский государственный университет (КГУ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана перейдут к практике выдачи двух дипломов. Об укреплении взаимодействия вузов рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков по время совещания по развитию КГУ в Кургане.

«Студенты сегодня выбирают сильные вузы, важно помочь Курганскому университету. Наша задача добиться того, чтобы абитуриенты, которые заканчивают школу в Курганской области, поступали в Курганский госуниверситет. Поэтому мы договорились, что сотрудничество Курганского госуниверситета и МГТУ им. Н.Э. Баумана будет еще более глубоким и обстоятельным. В частности, они перейдут к практике выдачи двух дипломов и практике более серьезного взаимодействия, в том числе в области научно-исследовательских работ по заказу предприятий»,– рассказал министр.

Дополнительный диплом МГТУ имени Баумана могут получать выпускники КГУ некоторых специальностей. Каких именно, пока не уточняется.

Курганский госуниверситет сотрудничает с МГТУ с 2021 года. Между вузами работает сетевая образовательная программа.

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