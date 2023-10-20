Новым генконсулом Турции в Казани стал Угур Йылмыз

Новым генеральным консулом Турции в Казани назначен Угур Йылмыз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Генконсульства Турции в Казани Фото: Пресс-служба Генконсульства Турции в Казани

Господин Йылмыз сменил на своей должности Исмета Эрикана, который был консулом Турции в Казани с 2019 года. Минувшим летом последний решил завершить дипломатическую деятельность в Татарстане.

Господин Йылмыз начал свою дипломатическую карьеру в 1998 году. С 2004 по 2007 год он работал в постпредстве Турции при ООН в Нью-Йорке. С 2007 по 2008 год в департаменте кадров Центрального аппарата МИДа своей страны, а с 2008 по 2012-й в посольстве Турции в Вашингтоне. В 2015–2019 годах он трудился консулом и замгендиректора консула в генконсульстве Турции в Эдинбурге, в 2019–2021-м — советником в посольстве Турции в Багдаде, а последним местом работы нового генконсула было Главное управление кадров.

"Ъ-Казань"