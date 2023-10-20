На обслуживание парков и скверов в центре Уфы выделят 70 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» выбрало исполнителей двух контрактов на обслуживание 15 парков и скверов в Кировском районе Уфы на 2024 год, сообщается на сайте госзакупок. Победителями аукционов стали ООО «Технострой», которое выполнит работы за 36 млн руб., и предприниматель Ларвик Сафарян — за 34 млн руб. Средства, равные начальным ценам контрактов, будут выделены из городского бюджета.

Согласно техзаданиям, в первом контракте речь идет о скверах Ленина, Маяковского, Дзержинского, Театральном, у Монумента Дружбы, перед БГПУ с памятником Акмулле, по улицам Гафури и Пушкина, а также за парком «Ватан» и аллеей по улице Ленина, а во втором – о саде имени Салавата Юлаева, саде Аксакова, Софьюшкиной аллее, сквере Салавата Юлаева и парке имени Ленина.

В обязанности подрядчиков, в частности, входит уход за деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, очистка дорожек и площадок от снега, листьев и мусора, очистка подпорных стенок, гранитных и мраморных поверхностей, парапетов и урн, пандусов и лестниц, ремонт скамеек.

ООО «Технострой» зарегистрировано в декабре 2021 года в Уфе. Его учредителем является Динар Валиахметов. Компания специализируется на аренде и лизинге строительных машин и оборудования. За прошлый год прибыль ООО составила 8,5 млн руб., выручка — 64,4 млн руб.

Ларвик Сафарян зарегистрировал ИП в ноябре прошлого года. ИП специализируется, в частности, на аренде грузового автомобильного транспорта с водителем и работах по благоустройству ландшафта.

Венера Хисамова

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