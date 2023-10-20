В Перми осудили начальника отдела магазина за растрату денежных средств на ставки в букмекерских конторах

В Перми Индустриальный районный суд вынес приговор в отношении начальника отдела одного из сетевых магазинов по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что мужчина, имея в соответствии с должностной инструкцией доступ к кассе магазина, неоднократно брал из нее денежные средства и тратил на погашение долгов в микрофинансовых организациях и ставки в букмекерских конторах. Таким образом, ущерб, причиненный торговой точке, составил более 100 тыс. руб. Недостача была выявлена директором магазина, после чего она обратилась в полицию»,— пишут в краевом ГУ МВД России.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием из зарплаты 15%.