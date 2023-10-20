«Ведомости»: власти хотят ужесточить наказание за занижение налоговой базы

Власти планируют усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами. В частности, планируется изменить подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования. Обсуждение поправок в Налоговый кодекс идет между Минфином, ФНС и крупным бизнесом, сообщили источники «Ведомостей».

По словам источников газеты, законопроект предлагает привязать штраф к сумме корректировки налоговой базы — то есть к величине, на которую компания необоснованно занизила облагаемую налогом сумма в результате применения нерыночных цен (речь идет о поправках в ст. 129.3 НК). При этом ставка будет сохранена на прежнем уровне в 40%, но не от недоимки, а от базы. Источник уточнил, что вопрос о том, станет ли такой подход всеобщим или же будет распространяться только на операции с нерезидентами, еще обсуждается.

В качестве обоснованной цены законопроект предлагает применять не максимальную и минимальную границу интервала рыночных цен, а медианное значение. По словам источника, это может увеличить размер корректировки налоговой базы в результате проверок по трансфертному ценообразованию.

Другое изменение качается подхода налоговых органов к операциям с нерезидентами. Сейчас сделки подлежат контролю с взаимозависимыми и с независимыми лицами, если их предмет входит в перечень Минпромторга или является иностранным контрагентом из списка офшоров, расширенный в этом году на недружественные страны (ст. 105.14 НК РФ).

Согласно поправкам, если в таких сделках за рубеж обнаружат отток налоговой базы, помимо штрафа в 40% от ее размера, компании будет выплачивать налог у источника, поскольку занижение будет считаться скрытыми дивидендами.

Ранее “Ъ” выяснил, что законопроект Минфина о «донастройке» налоговых льгот при преференциальных режимах вызвал возражения — с ним не согласны в Минэкономики, а также в некоторых регионах, на территории которых есть зоны льготного налогообложения.

Подробнее об этом читайте в материале «Минфин вошел в зону несогласия».