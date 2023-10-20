В селе в Башкирии планируют построить стадион за 274 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства назначило на 31 октября открытый запрос предложений по отбору подрядчика строительства открытого стадиона в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 274 млн руб., он будет оплачен за счет Фонда социальных целевых программ.

Завершить строительство необходимо до ноября 2026 года. Подрядчик должен вырубить деревья, провести общестроительные работы, отопление, магистральные трубопроводы, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электричество.

Комплекс предназначен для тренировок и районных соревнований по футболу, мини-футболу, волейболу, теннису, хоккею, легкой атлетике и физкультурно-оздоровительных занятий близлежащих школ и населения. Проектом предусмотрена трибуна на 500 мест и примыкающая к ней парковка для автомобилей и автобусов на 100 мест, футбольное поле с искусственным газоном, круговая и прямая беговые дорожки, площадка для пляжного волейбола, сектор тройного прыжка, площадки для хоккея с шайбой и трибуной на 100 мест, воркаута и антивандальные уличные тренажеры.

Майя Иванова

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