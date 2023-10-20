В двух районах Ярославля сумма штрафов за парковку на газонах составила 1,4 млн

В Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля за парковку на газонах в 2023 году оштрафовали 606 раз на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщил глава администрации районов Андрей Удальцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Удальцов//«Вконтакте» Фото: Андрей Удальцов//«Вконтакте»

Он рассказал, что в первом полугодии штрафов было значительно меньше: в период с 1 апреля по 1 июля вынесли 134 постановления на общую сумму 67 тыс. руб. Значительно количество штрафов выросло после начала фиксации нарушений в автоматическом режиме с помощью мобильных программно-аппаратных комплексов. Специальные машины проезжают по всем районам города и фотографируют нарушения. Кроме того, с 7 июля сумма штрафа для физических лиц, согласно региональному закону об административных правонарушениях, выросла с 500 до 3 000 руб.

В результате этих мер в период с 1 августа по 19 октября вынесено в 3,5 раза больше постановлений (472) и в 20 раз увеличилась общая сумма назначенных штрафов. Она составила 1,4 млн руб.

Алла Чижова