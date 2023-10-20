Производство вина на Кубани в 2023 году планируется на уровне прошлого года

В текущем году винодельческие предприятия Краснодарского края планируют произвести 21 млн декалитров винодельечской продукции, что соответствует уровню прошлого года. За девять месяцев текущего года произведено 15,8 млн декалитров продукции. Было выпущено 210 млн бутылок, в том числе, 58 млн бутылок игристых вин, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране – около 30 тыс. га. Поэтому мы всячески развиваем и поддерживаем отрасль, на что в этом году выделили более 1 млрд руб.»,– цитирует пресс-служба администрации слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что в прошлом году регион занял первое место в стране по производству вина.

Анастасия Назарова