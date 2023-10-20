Продажи крепкого алкоголя на Кубани за год выросли на 14%

Объем розничных продаж крепких алкогольных напитков в Краснодарском крае по итогам III квартала текущего года вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом опубликованы на портале Росалкогольрегулирования.

Кубанские предприятия реализовали 1,12 млн декалитров продукции за указанный период 2023 года. Годом ранее показатель достигал 982,4 тыс. декалитров. В Адыгее реализовали 60 тыс. декалитров крепкого алкоголя за период июля—сентября текущего года, в Крыму — 423,5 тыс. дал, в Севастополе — 117,3 тыс. дал.

Опережают Кубань по показателю Московская область (2,7 млн дал), Москва (2,1 млн дал) и Санкт-Петербург (1,14 млн дал). В целом по России за последние три месяца реализовали 29,6 млн дал крепкого алкоголя.

Анастасия Донскова

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