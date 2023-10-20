В Уфе выставлено на торги право аренды участка рядом с лимонарием

ГКУ «Управление имуществом казны Республики Башкортостан» выставило на торги право аренды участка рядом с Уфимским лимонарием в Зеленой роще площадью 730 кв. м. Его разрешенное использование — гостиничное обслуживание. Кадастровая стоимость — 5,9 млн руб. Срок аренды будет действовать два с половиной года. Аукцион состоится 24 ноября, заявки принимаются до 20 ноября.

Участок относится к зоне многоэтажной многоквартирной жилой застройки. Начальный размер ежегодной арендной платы установлен в размере 1,2 млн руб. Участникам предлагается заявить свои ценовые предложения, предусматривающие повышение начального размера ежегодной арендной платы на шаг аукциона, равный 3% от этой суммы.

Влада Шипилова

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