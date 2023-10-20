ММК получил премию правительства РФ области качества

Вице-премьер России Дмитрий Мантуров вручил генеральному директору Магнитогорского металлургического комбината Павлу Шиляеву премию правительства РФ в области качества за 2022 года. Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Заявки на участие в конкурсе в этом году направили 433 организации. Из них 12 признаны победителями, в том числе ПАО «ММК». Павел Шиляев отметил, что звание лауреата премии в области качества имеет для компании «огромное значение». «Максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов – ключевой приоритет деятельности ММК. В компании разработан портфель стратегических инициатив, в котором мы зафиксировали стремление стать поставщиком № 1 для самых требовательных покупателей», – сказал Павел Шиляев. Сегодня компания является ведущим поставщиком премиальной металлопродукции для ряда отраслей экономики, в том числе для автомобильной промышленности, машиностроения и строительства. Также ММК регулярно входит в число лучших производителей листового, сортового проката и проката с покрытием в России.

Премия правительства РФ в области качества вручается с 1996 года предприятиям за производственные достижения и внедрение лучших практик управления. Ежегодно число лауреатов не превышает 12: шесть представляют крупные предприятия, по три премии присуждается компаниям малого и среднего бизнеса.

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