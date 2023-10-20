Незаконную ночлежку для бездомных закрыли в Красноярске

Красноярская прокуратура добилась закрытия незаконного приюта для бездомных, который расположился в многоквартирном жилом доме в Советском районе. Как рассказали в ведомстве, собственник квартиры и арендатор использовали жилплощадь для круглосуточного проживания граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Прокурорская проверка, основанием для которой послужили обращения жителей многоквартирного дома, установила, что в 4-й комнатной квартире площадью более 100 кв. м. проживали инвалиды и престарелые граждане - всего 13 человек. Никто из них не имел регистрацию. Арендатор квартиры пояснил проверяющим, что проживающим гражданам на платной основе оказывается уход: им меняют белье и памперсы, готовят еду, стирают вещи, по необходимости предоставляют средства реабилитации и лекарства.

«Законодательством запрещено размещение приютов в жилом помещении многоквартирного дома», — пояснили в прокуратуре. Сотрудники ведомства направили в Октябрьский райсуд исковое заявление с требованием запретить размещение в квартире ночлежки. Суд этот иск удовлетворил.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев