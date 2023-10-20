В Музыкальном микрорайоне Краснодара на 14 улицах пропал свет
Утром 20 октября в Прикубанском округе Краснодара произошла энергоавария. Без света остались жители Музыкального микрорайона города.
Фото: pixabay.com
По информации ЕДДС, авария спровоцировала отключение 16 подстанций. Свет пропал в домах жителей Ангарской, Есенина, Московской, Рахманинова и нескольких других улиц — всего 14.
Энергетики устраняют неполадки. С момента аварии прошел уже час.
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