В Музыкальном микрорайоне Краснодара на 14 улицах пропал свет

Утром 20 октября в Прикубанском округе Краснодара произошла энергоавария. Без света остались жители Музыкального микрорайона города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ЕДДС, авария спровоцировала отключение 16 подстанций. Свет пропал в домах жителей Ангарской, Есенина, Московской, Рахманинова и нескольких других улиц — всего 14.

Энергетики устраняют неполадки. С момента аварии прошел уже час.

Вячеслав Рыжков

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