Президент России отметил высокие темпы роста экономики Пермского края

В Перми состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава Прикамья поблагодарил президента РФ за поддержку региона и доложил о реализации социально значимых инфраструктурных проектов и инициатив в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости» Фото: Алексей Никольский, РИА «Новости»

В первую очередь глава Прикамья сообщил о мерах поддержки для участников специальной военной операции (СВО), их родных и близких. Так, с 30 мая 2023 года в регионе работает филиал фонда «Защитники Отечества» для оказания помощи ветеранам СВО. Ранее, с февраля этого года, были организованы центры поддержки «Помощь здесь» с единым номером для обращений «122». В регионе создана система дополнительных региональных мер поддержки участников СВО из числа военнослужащих и членов их семей: это денежные выплаты, различные льготы в сферах образования, досуга и спорта, летнего отдыха, реабилитации и социального обслуживания, а также коммунального хозяйства. На сегодняшний день льготами воспользовались свыше 8 тыс. жителей края. «Мы всегда на связи с семьями участников СВО и оказываем необходимую поддержку»,— отметил губернатор. Кроме того, в краевое заксобрание внесен проект закона о бесплатном предоставлении земельных участков особо отличившимся военнослужащим и добровольцам — участникам СВО, получившим за это ордена или звание Героя России.

Владимир Путин обратил внимание на то, что помимо предоставления участков необходимо также помогать осваивать их. Отдельно губернатор рассказал о поддержке Прикамьем новых регионов России. С августа 2022 года край помогает городу Северодонецку в Луганской Народной Республике: подписано соответствующее соглашение, сформирован план работ на 46 объектах. В подшефном городе работают бригады медиков, строителей, коммунальных служб, волонтерские отряды «Молодой Гвардии».

Владимир Путин также отметил работу Прикамья в рамках подключения жителей региона к газу.

На сегодняшний день регион занимает второе место по количеству заявок на догазификацию домовладений по группе компаний «Газпром». По словам Дмитрия Махонина, это стало возможным благодаря тому, что регион взял на себя обязательства по доведению газовых сетей до фасада дома. Всего по итогам 2022 года поступило 67 тыс. заявок, с собственниками домовладений заключено 36 тыс. договоров. Догазифицировано 22 тыс. домовладений до границ земельного участка — 126% от плана.

Глава Прикамья также сообщил, что по итогам года регион сможет добиться 15%-ного роста валового регионального продукта. «В этом году мы за 2 трлн руб. перешагнем»,— заверил Дмитрий Махонин, говоря о планируемом объеме ВРП. «Это хороший результат»,— ответил Владимир Путин. Глава государства также отметил достойные показатели инвестиций в региональную экономику. «Инвестиции в основной капитал — это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать»,— считает президент. Помимо этого, Владимир Путин положительно оценил рост показателей реальных денежных доходов населения — на 8,6%.

В рамках встречи Дмитрий Махонин также доложил президенту об исполнении поручения по снижению уровня безработицы в регионе. На сегодняшний день уровень безработицы в крае снижается интенсивнее российских показателей: с 2020 года — в 2,2 раза. Сейчас это 2,6%, регистрируемая — 0,5%. По итогам прошлого года Прикамье вошло в пятерку регионов ПФО по темпам снижения уровня безработицы.

Отдельно глава региона доложил Владимиру Путину об исполнении поручения по наращиванию темпов расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье. В последние годы по темпам и объемам расселения «аварийки» край находится в тройке регионов-лидеров в России. А по объему финансирования за счет средств федерального фонда Прикамье — на втором месте в стране. «Мы не стали замалчивать проблему, а начали активно признавать дома аварийными»,— подчеркнул губернатор. До 2017 года было признано аварийным 466 тыс. кв. м, на которых проживали 32,5 тыс. человек. С 2017 года это 892 тыс. кв. м и более 50 тыс. человек. Дополнительно к работе нацпроекта «Жилье и городская среда» запущена региональная программа. Это позволило в 2019–2023 годах расселить 475,5 тыс. кв. м, 32 тыс. граждан смогли переехать в качественное жилье. С учетом Березников за этот период расселено 628 тыс. кв. м, улучшены жилищные условия 40 тыс. человек.

В завершение инфраструктурного блока, Дмитрий Махонин доложил о ведущихся крупных стройках региона. В частности, завершается возведение краевой детской музыкальной школы. Сейчас идут финальные этапы работ, поставки оборудования. Параллельно идет разработка образовательных программ. В школе будут учиться 350 одаренных ребят со всего Пермского края и других регионов. Дмитрий Махонин также рассказал президенту о том, что началось строительство краевого детского реабилитационного центра для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства — до 25 лет. Напомним, мощность объекта — 80 мест в круглосуточном стационаре и 75 — для дневного пребывания. Ежегодно здесь смогут проходить социальную реабилитацию более 1,5 тыс. детей. Планируемый срок завершения строительства — 2025 год.