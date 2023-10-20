В Красноярске создается департамент городского хозяйства и транспорта

Мэрия Красноярска ликвидирует департамент транспорта. Соответствующее постановление глава города Владислав Логинов подписал 19 октября.

Транспортный департамент будет присоединен к департаменту городского хозяйства. Новая структура получит название департамент городского хозяйства и транспорта (ДГХиТ). В документе указывается, что решение об этом принято «в целях оптимизации управления в органах администрации города».

В настоящее время в структуре мэрии насчитывается 11 департаментов. Транспортный возглавляет Максим Силкин, который был назначен на эту должность в июле 2022 года.

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Валерий Лавский