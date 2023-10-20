На центральной улице станицы Елизаветинской завершаются дорожные работы

В станице Елизаветинской под Краснодаром продолжается ремонт центральной улицы. Работы планируют завершить уже в следующем месяце, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам мэра, работы ведет подрядчик с положительной репутацией. Асфальт укладывают на всем протяжении улицы — это около 5 км. Также здесь в рамках реконструкции увеличат парковки, поставят остановки, обновят тротуары.

«Ремонт по улице Степной мы ведем благодаря экономии средств в рамках реализации нацпроекта этого года. Это отличный пример грамотного подхода, слаженной и, как следствие, качественной работы»,— отметил господин Наумов.

Вячеслав Рыжков

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