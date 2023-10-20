В Свердловской области мать отправили в колонию за истязание детей

В Каменском районе осудили мать, которая истязалась над своими сыновьями, а одному из них угрожала убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Суд признал ее виновной по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ, приговорив к трем годам шести месяцам колонии общего режима. Она также должна будет выплатить детям 600 тыс. руб. компенсации морального вреда.

По данным следствия, с мая 2021 года по январь 2022-го женщина истязала двух сыновей, которым на тот момент было 11 лет и три года соответственно. Так, будучи пьяной, женщина периодически наносила детям травмы, в том числе сталкивая со стула или детской кроватки, хватая за волосы. При этом младшему ребенку она «высказала угрозу убийством», положив ему на лицо подушку и с силой надавив на нее.

Сейчас мальчики проживают с отцом и несовершеннолетними сестрами и братом.

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