«Население ни о чем таком не просило»

Депутаты решили защитить жителей поселений с неприличными названиями, соответствующий законопроект подготовила фракция «Новые люди». Документ, в частности, запрещает давать деревням и поселками оскорбительные и унизительные имена. Местным властям предлагается разрешить переименовывать такие населенные пункты самостоятельно, без бюрократических проволочек. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что законопроект принят не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Есть такая в России партия «Новые люди», и фракция ее в Госдуме имеется. И вот, видно, решили депутаты удивить своих избирателей креативной идеей, выйти на тропу войны с неприличными, по их мнению, названиями российских деревень.

Вопрос, кстати, спорный, потому что имена эти, во-первых, уходят корнями во времена старины глубокой. Во-вторых, дело в правильности произношения, в частности, в расстановке ударений и, собственно, в эрудиции, тогда все встает на свои места, и не нужно ничего переименовывать.

Вот, например, слово «лох», согласно словарю Даля, означает рыбу семейства лососевых, которая отметала икру и становится в омут, чтобы переболеть. По меньшей мере, пять деревень в России носят название не Бухалово, а Бухалово, от слова «бух», то есть громкий звук, или «ух», как будто филин ухает. «Дубинушка, ухнем, сама пойдет», вспоминаем классику.

Впрочем, хватит научных изысканий. Кто имеет желание, может самостоятельно на досуге заняться детальным изучением данного вопроса. Это правильно, ибо познание — свет, а не ученье — тьма.

Хотя, наверное, это не очень хорошо, когда великий и могучий русский язык буквально перенасыщен жаргонными и откровенно уголовными идиомами. В итоге все и представляется исключительно в черном цвете. Но мы опять отвлеклись.

«В чем же здесь большая политика?»,— спросите вы. А вот в чем: народные избранники, похоже, совсем забыли, что они народные, и не сочили нужным спросить у электората, что он-то об этом думает. А между тем, согласно законодательству Российской Федерации, переименование населенных пунктов — прерогатива местной власти с учетом мнения проживающего населения.

К слову, последнее ни о чем таком не просило. Более того, многие и вовсе довольны, в частности, потому что названия эти привлекают туристов и главное — позволяют чувствовать себя не такими как все. Вроде мелочь, а показательная история.

К великому сожалению, нередко у нас такое случается, когда народ не спрашивают и за него думают. Но и это еще не все.

Мы понимаем, что шансов на принятие инициативы «Новых людей» немного, потому что главный его смысл — не названия исправлять, а информационную повестку расцвечивать, чтобы российский народ как-то отвлечь от грустных мыслей, что зачастую навевает международная и всякая другая обстановка.

И вот мы видим очередную трудность — в стране явный дефицит позитивных новостей, чтобы народ наш искренне порадовать. Тем не менее хочется похвалить креативную группу политтехнологов, придумали хороший нестандартный ход. Молодцы, одним словом.

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