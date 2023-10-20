На Кубани с начала года произвели 210 млн бутылок винодельческой продукции

На Кубани с начала 2023 года произвели 210 млн бутылок винодельческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На долю игристых вин приходится 58 млн бутылок. В общей сложности край произвел 15,8 млн декалитров продукции за период января—сентября текущего года.

«Сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране — около 30 тыс. гектаров»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

По прогнозам, за текущий год производство вин и винной продукции достигнет 21 млн декалитров. Выпуском продукта в крае занимаются свыше 90 предприятий и КФХ.

Анастасия Донскова

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