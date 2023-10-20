На вторую очередь реабилитационного центра в Уфе направят до 968 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 10 ноября выберет подрядчика второй очереди капитального ремонта и строительства республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на месте детского санатория «Салют» на улице Авроры, 18/2 в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 968,1 млн руб., его оплатит республиканский бюджет.

Работы необходимо завершить в сентябре 2024 года. Подрядчик должен провести сантехнические работы, устроить электроосвещение, архитектурную подсветку, систему автоматического пожаротушения, провести сантехнические работы по бассейну, установить лифты, озеленить территорию.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Управление капитального строительства Башкирии в сентябре объявило конкурс на завершение первой очереди строительства центра. Начальная цена контракта составляет 364,2 млн руб. Закупка находится на этапе работы комиссии.

Майя Иванова

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