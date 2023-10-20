КСО Уфы ищет подрядчика для организации похорон погибших в СВО

МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы ищет исполнителя для организации похорон погибших в ходе специальной военной операции, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 октября.

Согласно техзаданию, погибших похоронят на городских кладбищах Уфы и муниципальных районов. Исполнитель должен до конца года оказывать услуги по транспортировке, бальзамированию, выносу тела и его погребению. Также он обязан предоставить автокатафалк элит-класса с водителем для перевозки тела умершего в пределах города, организовать траурную процессию, закрепить фотографию погибшего на металлический памятник, установить ограду, деревянный крест и возложить цветы на могилу. Перед организацией похорон исполнитель получит соответствующую заявку от заказчика. Заявки будут приниматься круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Заказчик также обязуется назначить лицо из своего персонала, которое обязано присутствовать на похоронах.

Венера Хисамова

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