Почти 70% опрошенных жителей Ижевска не хотят расставаться с монетами

69% жителей Ижевска, по данным опроса сервиса SuperJob, считают, что монеты не стоит выводить из денежного оборота. Речь идет о рублях, а не копейках, чеканку которых ранее уже прекратили. При этом 18% жителей столицы Удмуртии считают, что монеты следует вывести из оборота: 9% выступают за то, чтобы отказаться от монет по 1 и 2 рубля, 5% — 1, 2 и 5 рублей, 4% — за отказ вообще от всех монет. Опрос проводился 16—19 октября 2023 года среди экономически активных граждан старше 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Почти половина опрошенных ижевчан тратят поступившую им мелочь, 20% бросают монеты в копилку, 17% отдают детям, 9% меняют монеты на банкноты, 2% жертвуют на благотворительность, 1% выбрасывает мелочь. Только 30% опрошенных подняли бы монету на улице.

Респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц выше ценят монеты и чаще говорят, что подбирают их на улице, и реже готовы расстаться с мелочью.