«Леруа Мерлен» отозвало жалобу к пермскому оператору ТКО за невывоз отходов

ООО «Леруа Мерлен Восток» отозвало жалобу в краевое УФАС о нарушении АО «ПРО ТКО» антимонопольного законодательства. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в «ПРО ТКО».

«18 октября на сайте антимонопольного органа была размещена информация о том, что АО “ПРО ТКО” необоснованно отказывает “Леруа Мерлен Восток” в вывозе твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки на территории ТЦ “Леруа Мерлен”, расположенной на шоссе Космонавтов, 164Б. Региональный оператор не согласен с данной позицией. В АО “ПРО ТКО” уточнили, что контейнерной площадки, соответствующей требованиям действующего законодательства, по указанному адресу не было и нет»,— комментируют ситуацию представители оператора по вывозу ТКО. «В свою очередь, ООО “Леруа Мерлен Восток” в рамках судебного дела обязалось организовать и зарегистрировать в администрации Индустриального района г. Перми контейнерную площадку по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 164Б, а АО “ПРО ТКО” согласилось вывозить твердые коммунальные отходы с указанной контейнерной площадки. В настоящее время регоператор и “Леруа Мерлен” пришли к соглашению о строительстве на территории торгового центра контейнерной площадки силами собственников торгового центра и заключили договор о вывозе мусора с АО “ПРО ТКО”, тем самым полностью исчерпав причины разногласий»,— заключили в регоператоре.

Напомним, на днях пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении регионального оператора по обращению с ТКО. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября 2023 года. По результатам его рассмотрения региональному оператору может грозить административный штраф до 1 млн руб.