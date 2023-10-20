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В Челябинске выявили более 200 нарушений за сутки среди водителей маршруток

За сутки сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали более 218 нарушений правил дорожного движения во время сплошных проверок автобусов и маршрутных такси, сообщает УГИБДД по региону.

Чаще всего водители маршруток и автобусов нарушали правила перевозки пассажиров – 56 фактов. Таже выявлено 29 нарушений правил перестроения, 22 автобуса имели технические неисправности, у 11 водителей не было без полиса ОСАГО. Всего в мероприятии было задействовано 23 экипажа Госавтоинспекции.

В отношении перевозчиков, допустивших использование неисправных автобусов, возбуждены административные дела.

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