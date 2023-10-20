Колеса грузовика загорелись на дороге в Можгинском районе Удмуртии
Колеса загорелись у грузовика SCANIA, перевозившего щебень, на дороге Можга-Нылга в 6 км от деревни Малая Воложикья в Можгинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, информация об этом поступила вечером 19 октября.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В результате огнем были уничтожены четыре задних правых колеса. Пожарным удалось не допустить распространение огня на корпус автомобиля.
В качестве предварительной причины возгорания специалисты указали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства — лопнула колесная покрышка.