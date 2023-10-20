Мощности восточного полигона в Иркутске будут расширены

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на сессии «Новая сила регионов» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» в Москве о расширении восточного полигона.

«В Иркутской области реализуется крупный инвестиционный проект по организации транспортно-логистического хаба «Сухой порт «Ангара» с общим объемом инвестиций свыше 5 млрд руб., который позволит размещать новые производства и привлекать инвестиции в экономику региона», – комментирует главу региона пресс-служба правительства. По словам господина Кобзева, в связи с тем, что внешнеторговая деятельность была переориентирована преимущественно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вопрос беспрепятственной отгрузки грузов в восточном направлении стал как никогда актуальным. Сегодня вопросы отправки грузов власти региона решают в ручном режиме совместно с РЖД, Минтрансом, Минпромторгом и РЭЦ.

Ранее правительство Иркутской области сообщали, что транспортно-логистический центр будет построен в селе Мегет. Соответствующее соглашение между Иркутской области и контейнерным оператором «Транс Синергия» было подписано в 2022 году на Восточном экономическом форуме. Проект предполагает строительство контейнерно-контрейлерных терминалов и складского комплекса класса А. Ввод объекта в эксплуатацию, по оценке властей, позволит привлечь более 15 млрд руб. инвестиций.

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Лолита Белова