Цифровой маммограф впервые установлен в Кезской районной больнице

В отделении лучевой диагностики Кезской районной больницы в Удмуртии появился современный цифровой маммограф. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. До этого подобного оборудования в медучреждении не было, отмечает главный врач больницы Наталья Осотова. Местным жительницам приходилось ездить в Глазов, Балезино и Дебесы. Сейчас маммограф работает в тестовом режиме, первые обследования планируется провести в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В 2022 году в помещениях больницы за счет бюджета Удмуртии завершился капитальный ремонт, и по национальном проекту был установлен новый флюорограф. На очереди еще одна единица тяжелого оборудования — рентген-аппарат»,— рассказала вице-премьер Эльвира Пинчук.

Всего в 2023 году в Удмуртии планируется закупить 55 аппаратов УЗИ, рентген-аппараты, маммографы и эндоскопическое оборудование.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК