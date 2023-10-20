В Перми на улице Окулова может появиться смотровая площадка

На заседании инвесткомиссии Пермской городской думы был представлен план по строительству смотровой площадки на ул. Окулова. Об этом сообщает пресс-служба Пермской гордумы.

Планируется, что смотровая площадка будет примыкать к территории сада имени Гоголя в верхней части набережной близ Коммунального моста. В рамках работ по обустройству объекта планируется устройство опорных конструкций, оборудование переходов между уровнями площадки и высокой пассажирской железнодорожной платформы «Ул. Попова» для остановки транспорта наземного метро. Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.

Ранее стало известно, что рядом с гостиничным комплексом на месте бывшего ДК «Телта» планируется постройка смотровой площадки с выступом над Камой, аналогично парку «Зарядье» в Москве. Предполагалось, что соинвесторами станут Пермский край, ОАО «РЖД» и девелопер гостиничного комплекса с апартаментами UDS group.