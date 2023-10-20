Новосибирский зоопарк планирует сдать комплекс «Азия» в 2025 году

В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило сдача комплекса «Азия» запланирована на 2025 год. По словам главы учреждения Андрея Шило, в этом в году были завершены работы по созданию павильона для бинтуронгов и древесных кенгуру.

«На стадии завершения павильон для золотых такинов. Сейчас уже начинаем строить павильон для японских макак, чуть позже начнем, буквально через пару недель, - для карликовых бегемотов и медоедов. И еще останется в следующем году начать павильон для малых панд. А павильон для мунтжаков, который входит в этот комплекс, он уже построен три года как», -рассказал Андрея Шило (цитата по ТАСС).

Согласно проекту, зоопарк будет разделен на комплексы соответствующих материков, на которых обитают животные. На сайте учреждения указывается, что зоопарк им. Р.А. Шило занимает площадь 65 га, и в нем содержится около 12 тыс. особей 790 видов. Более 350 их них занесены в Международную красную книгу.

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Александр Киселев