Арбитраж взыскал 120 млн рублей с поставщика некачественных рентгенаппаратов

Прокуратура Пермского края взыскала с пермской компании стоимость некачественного медицинского оборудования, поставленного в краевые больницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В 2020 году краевой минздрав заключил с ООО «Медтрек» государственный контракт стоимостью 120 млн руб. на поставку медоборудования, предназначенного для диагностики признаков раннего заболевания. Компания должна была закупить и поставить в Пермскую краевую больницу 16 рентгеновских аппаратов стоимостью 7,5 млн руб. каждый. Исполняя обязательства, общество приобрело необходимое оборудование, которое было оплачено и распределено получателем по структурным медучреждениям региона.

Однако после поступления товара в ходе его проверки выяснилось, что аппараты не имели регистрационных удостоверений безопасности, являлись не зарегистрированными в установленном законодательством порядке. Это подтвердила госэкспертиза Росздравнадзора.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Медтрек» в доход бюджета Пермского края 120 млн руб. в связи с поставкой незарегистрированных медицинских изделий. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа. Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время все поставленное оборудование изъято из использования в медицинской деятельности.