В Хакасии руководство горно-строительной компании заподозрили в невыплате зарплаты

Уголовное дело о невыплате заплаты сотрудникам ООО «Горно-строительная компания» завели в Абакане. Об этом сообщили в прокуратуре Хакасии, чьи материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела.

По информации надзорного ведомства, 35 работникам предприятия с мая по август 2023 года не выплачивалась зарплата, общий размер задолженности, подсчитали правоохранители, превысил 9,5 млн руб. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев зарплаты).

Кроме того, прокуратура внесла представление директору организации, в интересах работников в суд направлены иски о взыскании задолженности по зарплате.

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Илья Николаев