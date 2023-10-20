Большесосновские депутаты выдали главе округа премию 90 тыс. рублей

Дума Большесосновского муниципального округа приняла решение премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Депутаты по итогам работы за первый и второй квартал 2023 года готовы выплатить господину Трескову 90 тыс. руб. Соответствующее решение было принято 18 октября и размещено на сайте окружной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Владимира Трескова В Контакте Фото: страница Владимира Трескова В Контакте

Отметим, что это не первый случай премирования главы Большесосновского округа. По итогам прошлого года депутаты выдали Владимиру Трескову 80 тыс. руб. СМИ сообщали также, что по итогам 2021 года господин Тресков получил премию около 300 тыс. руб. Эти средства глава округа перечислил на благотворительность.