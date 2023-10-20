Минобороны сообщило о готовности к развертыванию еще одного полка с «Авангардом»

Минобороны сообщило о готовности инфраструктуры для развертывания еще одного полка с гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Он должен заступить на боевое дежурство в Оренбургской области в рамках перевооружения Ясненского соединения ракетных войск стратегического назначения.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата»,— говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что инфраструктура была подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. За 2023 год Ясненского соединения ракетных войск стратегического назначения должны перевооружить ракетным комплексом с гиперзвуковым блоком.