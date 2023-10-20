Глава Севастополя Михаил Развожаев: штаб флота ЧФ атаковали французской ракетой

Ракету, которой был нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре, сделали во Франции. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

По заявлению губернатора, снаряд был изготовлен предприятием по выпуску ракетных систем MBDA. Во время визита журналистов канала France 2 господин Развожаев передал им осколок упавшей на штаб флота ракеты.

«Французская ракета отправляется на родину. Правда, в этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя»,— говорится в сообщении.

Атака на штаб Черноморского флота произошла 22 сентября текущего года. Минобороны России сообщало, что в результате удара один военнослужащий пропал без вести. Вскоре распространились сведения о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, однако в ведомстве опровергли данную информацию.

Анастасия Донскова

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