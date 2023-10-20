Экс-руководители омского Мираф-банка привлечены к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Омской области привлек к субсидиарной ответственности бывшего акционера омского АО «Мираф-банк» Наталию Казакову и председателя совета директоров Монхе Симонса Марио Игнасио. Решение было принято по заявлению «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), выполняющего функции конкурсного управляющего кредитного учреждения.

«Приостановить производство по заявлению конкурсного управляющего АО «Мираф-банк» в части определения размера субсидиарной ответственности Монхе Симонс Марио Игнасио и Казаковой Наталии Валентиновне до окончания расчета с кредиторами»,— говорится в определении арбитража от 18 октября.

В АСВ уточнили, что основанием для решения суда послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов. Потенциальный размер субсидиарной ответственности в госкорпорации оценили в 3,8 млрд руб.

Банк был признан банкротом в феврале 2016 года. Ранее у него отозвали лицензию. В 2019 году к субсидиарной ответственности уже были привлечены председатель правления Алексей Варлашкин и бенефициар Михаил Безелянский. С Алексея Варлашкина и членов правления Владимира Пименова и Виктории Масленниковой взыскали убытки на сумму 2,3 млрд руб.

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Валерий Лавский