На новогодние праздники новосибирцы планируют поездки в Санкт-Петербург и Москву

Новосибирцы на новогодние праздник чаще всего бронируют авиабилеты в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сургут и Казань, рассказали эксперты tutu по запросу «Ъ-Сибирь».

На Санкт-Петербург приходится 32,9% сообщили специалисты сервиса. На Москву - 28,8%, в Сочи – 9,6%, в Сургут – 8,2%, в Казань – 5,5%. При это в прошлом году по спросу лидировала Москва. Также в топе спроса был Иркутск.

На поезде на новогодние каникулы новосибирцы планируют поездки в Тюмень (17,2% спроса), Иркутск (13%), Красноярск (9%), Братск (7,3%), и Екатеринбург (4,7%). В прошлом году в рейтинге спроса на железнодорожные билеты из Новосибирска лидировали Красноярск, Омск, Бийск и Томск.

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Оксана Павлова