В Эвенкии заведующая детсадом похищала зарплату подчиненных

Прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда уголовное дело бывшей заведующей детским садом в Эвенкии, которой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Согласно версии следствия, в период с декабря 2015-го по декабря 2021 года, обвиняемая, занимавшая должность заведующей детсадом, ежемесячно требовала от подчиненных передачи части стимулирующих выплат. При этом она обманывала работников, сообщая им, что завысила размер начисленных премий для их последующего сбора и расходования на различные текущие нужды детсада.

Расследование установило, что заведующая дошкольным учреждением похитила у семи работников свыше 1,7 млн руб., предназначенных для выплаты зарплаты.

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Илья Николаев