Сотрудник транспортной компании получил условный срок за контрабанду военной одежды

Карасукский райсуд вынес приговор Базарбую У. по делу о покушении на контрабанду крупной партии военной одежды, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в январе прошлого года обвиняемый, будучи неофициальным сотрудником новосибирской транспортной компании ООО «Караван», по просьбе жителя Реутова согласился перевезти партию одежды через границу. Подсудимый должен был доставить в Казахстан через границу ЕврАзЭС плащи к общевойсковым защитным костюмам ОП-1М и защитные костюмы Л-1.

Эти товары были транспортированы в Новосибирск ООО «Караван» из Барнаула. Фигурант составил фиктивные товарно-транспортные документы, в которых указал ложный объем, стоимость и вид перевозимой продукции. Получить груз по документам якобы должен был его отец. Для перевозки он привлек жителя Киргизии, который вместе с ним доставил амуницию к границе.

На пограничном пункте «Павловка» его задержали. Сотрудники таможни изъяли 889 плащей к ОЗК ОП-1М, 154 защитных костюмов Л-1, 2,7 тыс. шпенек к защитным костюмам, а также сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук. Отмечается, что некоторые товары могли быть использованы при создании иного вооружения.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.30 – п. ч.2 ст.226.1 УК РФ (покушение на контрабанду). С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили 5 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.

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Александр Киселев