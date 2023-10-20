В Свердловской области ожидаются заморозки до -6 градусов, дожди и снег

С 20 по 22 октября в Свердловской области ожидаются похолодание до -6 градусов, дожди и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +2°…+7°. Местами небольшие дожди и мокрый снег, на юге до умеренных. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В субботу, 21 октября, температура ночью опустится до +1°…-4°. Днем на севере региона -2°…+3°, на юге — +2°…+7°. Местами небольшие осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем — дождя. Ветер западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 22 октября, температура воздуха ночью составит -1°…-6°, днем ожидается -2°…+3°. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 20 октября ожидается +5°…+7°. Ночью в субботу прогнозируется 0°…-2°, днем — +4°…+6°. В воскресенье ночью температура составит -1°…-3°, днем +1°…+3°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте