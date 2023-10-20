Летевший в Томск самолет S7 приземлился в Новосибирске из-за проблем с двигателем

В Новосибирске приземлился самолет Boeing-737 авиакомпании S7. Воздушное судно выполняло рейс Москва-Томск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Причина незапланированной посадки – сбой работы одной силовой установки. Отмечается, что судно приземлилось в штатном режиме. На борту находилось 165 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиров доставят к месту назначения резервным бортом S7. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Александр Киселев